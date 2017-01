Annoncé un temps du côté de l’Olympique de Marseille, Gerard Deulofeu (22 ans) ne rejoindra pas la Ligue 1 cet hiver.

En effet, le milieu offensif espagnol, en manque de temps de jeu à Everton, est prêté sans option d’achat à l’AC Milan jusqu’à la fin de la saison.

Gerard Deulofeu in prestito secco fino al 30/06/2017@gerardeulofeu joins #ACMilan on a loan deal until 30/06/2017#welcomeDeulofeu pic.twitter.com/PbC17PzqC6

— AC Milan (@acmilan) 20 janvier 2017