Annoncé dans le viseur des plus grands cadors européens, tels que le FC Barcelone ou encore Liverpool, Christian Pulisic (18 ans) va finalement poursuivre sa carrière au Borussia Dortmund.

En effet, le grand espoir du BvB a prolongé son contrat jusqu’en 2020. Pour rappel, l’international américain (11 sélections) a disputé 13 matches de Bundesliga (2 buts) depuis le début de l’exercice en cours.

Christian Pulisic verlängert bis zum 30. Juni 2020 // Christian Pulisic has extended his contract until 30 June 2020. #22until2020 #bvb pic.twitter.com/YuyHYb7ptE

— Borussia Dortmund (@BVB) 23 janvier 2017