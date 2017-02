Pressenti pour devenir le nouvel entraîneur du LOSC ce mardi après-midi, Franck Passi est officiellement le nouvel entraîneur du club nordiste. En effet, la formation lilloise a annoncé que l’ancien entraîneur de l’OM s’était engagé pour quatre mois, il sera présenté demain.

« Nommé pour une durée de quatre mois à la tête du LOSC, Franck Passi aura pour objectif de relancer l’équipe et de retrouver une position plus confortable au classement de la Ligue 1, en s’inscrivant dans le sillage du projet porté par la nouvelle équipe dirigeante du club. Le LOSC lui souhaite la bienvenue et surtout un maximum de réussite dans sa mission qui le verra diriger l’équipe lilloise dès ce samedi à Caen », est-il écrit sur le site de Lille.