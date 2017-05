Gennaro Gattuso est de retour au Milan AC. Cinq ans après avoir quitté le club de son coeur, l’ancien milieu de terrain devenu entraîneur est de retour. Le technicien de 39 ans va coacher la Primavera, l’équipe de jeune de l’AC Milan.

L’Italien va donc connaître son cinquième club en tant qu’entraîneur, après le FC Sion, l’US Palerme, l’OFI Crète et l’AC Pise, qu’il avait rejoint en 2015. Son expérience à Pise n’a pas vraiment été une réussite puisqu’il a terminé 21e sur 22 en Serie B.

He's back ! Watch Rino Gattuso's press conference LIVE from #CasaMilan today at 3pm exclusively on https://t.co/efjnZl4XXb ! #welcomebackRino pic.twitter.com/VIj4nT3gr0

— AC Milan (@acmilan) 26 mai 2017