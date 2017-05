L’AS Nancy-Lorraine compte de nombreux espoirs dans ses rangs. Certains ont brillé en équipe première et sont partis (Clément Lenglet au FC Séville), d’autres vont faire leurs bagages (Youssef Aït Bennasser à Monaco), certains vont faire parler d’eux (Faitout Maoussa), et d’autres s’en vont sans même avoir eu le temps de cartonner en équipe première.

Pour preuve, ce mardi matin, le Borussia Mönchengladbach vient d’annoncer l’arrivée au club de Mickaël Cuisance. Cet espoir de l’ASNL, qui évolue au milieu de terrain, n’est âgé que de 17 ans et s’est engagé en faveur du club allemand jusqu’en 2022. Il est international U18 français (5 capes, 2 buts).

OFFICIAL : #Borussia have completed the signing of Mickaël Cuisance from @asnlofficiel. The 17-year-old midfielder has agreed a deal to 2022. pic.twitter.com/7lPrv2EBBo

— Gladbach (@borussia_en) 9 mai 2017