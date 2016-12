Au lendemain du limogeage d’André Schubert, le Borussia Mönchengladbach a déjà trouvé son nouvel entraîneur. Il s’agit de Dieter Hecking (52 ans), libre depuis le 17 octobre dernier et son licenciement de Wolfsbourg.

L’ancien coach des Loups, qu’il a menés à la 2e place du championnat et à la victoire en Coupe d’Allemagne en 2015, s’est engagé pour deux ans et demi. Il aura la lourde tâche de redresser un club actuellement 14e de Bundesliga et qui n’a remporté qu’un seul de ses onze derniers matchs de championnat.