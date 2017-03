Kevin Grosskreutz (28 ans) et le VfB Stuttgart, c’est terminé ! Les deux parties ont annoncé ce vendredi la résiliation par consentement mutuel du contrat qui les liait. La raison : le champion du monde 2014 avec l’Allemagne a été pris la main dans le sac dans une soirée avec trois joueurs des moins de 17 ans. Une sortie qui n’est pas passée au regard du manager Jan Schindelmeiser.

« Les joueurs de l’équipe première ont un rôle particulier de modèle pour le club en général et les jeunes en particulier », a confié ce dernier. Le natif de Dortmund a ensuite présenté ses excuses. « J’ai commis une erreur, j’en suis sincèrement désolé. J’en accepte les conséquences et regrette que mon passage au VfB s’arrête comme cela. Je voudrai remercier l’équipe, le staff et particulièrement les fans, qui m’ont beaucoup soutenu ces derniers jours. Je ne veux plus entendre parler de football professionnel dans un futur proche, pour qu’on laisse ma famille tranquille », a-t-il expliqué. Triste fin.