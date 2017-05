Auteur de la meilleure saison de sa carrière d’un point de vue statistique (12 buts en 34 rencontres en Ligue 1), Jimmy Briand (31 ans) a prolongé son contrat avec l’En Avant de Guingamp.

L’ancien Lyonnais a signé un nouveau contrat jusqu’en 2019 avec le club breton. « J’ai été très bien accueilli je me sens comme chez moi ici. Arrivé à un certain âge, il y a trois choses importantes : que ma famille se sente bien ici, se sentir voulu par les dirigeants, l’entraîneur, mes coéquipiers et les supporters (…) ; et être content avec son contrat. Donc les trois sont réunies et je suis content de continuer l’aventure ici. », a déclaré Briand lors de la conférence de presse.