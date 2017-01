Bon dernier de Premier League depuis la victoire ce soir de Swansea sur la pelouse de Palace, Hull City a limogé son entraineur, Mike Phelan.

Le technicien anglais était arrivé chez les Tigers en février 2015. Il avait réussi à faire monter le club en Premier League la saison passée.

| The Club can announce this evening that it has parted company with Head Coach Mike Phelan. More details to follow...

— Hull City (@HullCity) 3 janvier 2017