Le mercato est encore ouvert en Russie jusqu’au 24 février 2017. Mais le Zénit Saint-Pétersbourg n’a pas pu attendre pour mettre la main sur le très courtisé Branislav Ivanovic. Le polyvalent défenseur était en fin de contrat en juin prochain à Chelsea.

Le club russe vient d’officialiser la nouvelle sur son compte twitter officiel : « Chelsea et le Zénit ont trouvé un accord pour le transfert de l’un des tops défenseurs européens. Le défenseur international serbe Branislav Ivanovic a signé pour 3 ans et demi à Saint-Pétersbourg ».

IT'S OFFICIAL- Branislav Ivanovic is a Zenit player !

✍More details here : https://t.co/rlXQCYEdiT pic.twitter.com/I2DhHkdYoG

— FC Zenit in English (@fczenit_en) 1 février 2017