Après la rupture à l’amiable de son contrat avec les Glasgow Rangers suite à une affaire de paris, Joey Barton était libre de tout contrat et donc libre de s’engager où il le souhaitait (ou plutôt où on le voulait).

Et l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille va faire son retour en Premier League ! Il s’est engagé ce mardi avec le club de Burnley, club qu’il a connu il y a peu puisqu’il y a évolué lors de la saison 2015-2016.

BREAKING : Joey Barton set to re-sign for Burnley on a short-term deal until the end of the season, subject to international clearance. pic.twitter.com/7TOKu99IwK

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 20 décembre 2016