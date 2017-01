Annoncé du côté de Manchester United, José Fonte, défenseur central de Southampton, va finalement poursuivre sa carrière à Londres, plus précisément sous les couleurs de West Ham.

Le Portugais de 33 ans a signé un contrat de deux ans et demi en faveur des Hammers. La transaction s’élève à près de 9,2 millions d’euros. Il portera le numéro 23.

José has joined the Hammers from Southampton on a 2 and a half-year contract, for a fee of £8m. #WelcomeFonte pic.twitter.com/sTmPsN6XsX

— West Ham United (@WestHamUtd) 20 janvier 2017