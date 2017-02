Il avait résilié le contrat qui le liait au Grasshopper Zurich, ceci dans le but de rentrer au pays et boucler la boucle. Kim Källström a vu ses rêves être exaucés. En effet, le milieu relayeur aujourd’hui âgé de 34 ans vient de s’engager avec le Djurgårdens IF.

« Kim Källström revient à la maison », s’enthousiasme le club suédois dans un communiqué. Une écurie que le gaucher connaît parfaitement, puisqu’il y avait évolué de 2001 à 2004 avant de faire le grand saut pour la France direction le Stade Rennais puis l’Olympique Lyonnais.