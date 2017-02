La CAN 2017, se déroulant au Gabon, s’est terminée dimanche soir et s’est soldée par une victoire finale du Cameroun, qui a battu l’Égypte, 2 buts à 1. Nkoulou et Aboubacar sont les buteurs pour le Cameroun tandis que l’Égyptien Elneny avait ouvert le score. L’équipe type de la compétition est tombée dans la foulée.

Certains joueurs ont émergé, tandis que d’autres ont confirmé. On notera la présence de trois Camerounais, nation la plus représentée. À noter également, aucun joueur de Ligue 1 n’est présent dans cette équipe alors que le championnat français était le plus représenté dans la compétition. L’ancien Marseillais Charles Kaboré figure dans le onze.

L’équipe type de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 : Ondoa (Cameroun) - Mbodj (Sénégal), Hegazy (Égypte), Ngadeu (Cameroun) - Amartey (Ghana), Kaboré (Burkina Faso), Atsu (Ghana), Salah (Égypte), Bertrand Traoré (Burkina Faso) - Bassogog (Cameroun), Kabananga (République démocratique du Congo).