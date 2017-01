Adam Lallana a été élu joueur anglais de l’année 2016 par les supporters anglais. Le joueur de Liverpool a fait une saison correcte avec son club. Depuis le début de la saison, le joueur joue au milieu de terrain ou en attaque. Il a joué 17 matches pour 7 buts et 7 passes décisives.

L’international anglais a également participé à la coupe d’Europe en juin dernier. Le joueur a été élu avec 39% des voix, loin devant Jamie Vardy (12%) et l’ancien vainqueur Wayne Rooney (8%).« C’est un honneur de recevoir ce prix, les choses se sont bien passées cette saison pour mon club, donc cela aide toujours. Quand vous jouez bien pour votre club, on espère ensuite transmettre la bonne forme à l’équipe nationale. » a-t-il déclaré sur le site de la Fédération Anglaise.

Congratulations to Adam Lallana, your @VauxhallEngland Player of the Year for 2016 !#threelions pic.twitter.com/Dyp72KXrWw

— England (@England) 30 janvier 2017