La nouvelle était dans l’air, elle est désormais officielle : Adam Lallana (28 ans) vient de prolonger son contrat avec les Reds de Liverpool.

Le club de la Mersey n’a pas précisé la durée du nouveau bail, mais les médias anglais indiquaient que l’international britannique s’est engagé jusqu’en 2020 plus une année supplémentaire en option.

#LFC are delighted to announce Adam Lallana has signed a new long-term contract with the club !

Read more : https://t.co/UOXs8ujaGh pic.twitter.com/W8H82bNJZi

— Liverpool FC (@LFC) 22 février 2017