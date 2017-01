Joli coup réalisé par Montpellier sur le mercato. Le club héraultais vient d’annoncer la signature pour six mois en prêt de Jonathan Ikoné. Ailier de formation, ce pur produit du centre de formation du PSG a été sacré champion d’Europe U19 cet été avec les Bleus.

Auteur d’une grosse préparation avec le PSG aux Etats Unis, il avait notamment marqué un but face au Real Madrid et fait grosse impression à Unai Emery. Apparu à 4 reprises en Ligue 1 cette saison avec le champion de France en titre, Ikoné (18 ans) va tenter de gagner en expérience durant ce prêt de six mois loin de la Capitale. Il portera le numéro 11.