Le club de Swansea a annoncé que Claude Makelele avait signé un nouveau contrat avec le club, lui qui était arrivé dans le club gallois en janvier dernier en tant qu’adjoint de Paul Clement. Le club a publié un communiqué sur son site officiel.

L’entraîneur des Swans, Paul Clement, est persuadé que Makelele a été l’un des grands acteurs du maintien du club en Premier League. « Il est un homme calme et humble, compte tenu de ce qu’il a fait en tant que joueur. Il a une grande expérience et il la transmet aux joueurs, » avait déclaré son entraîneur.

✍️ We're delighted to announce that @ClaudeMakelele has signed a new contract with the club. https://t.co/2phtFc4YME

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 26 mai 2017