Comme nous vous l’avions annoncé plus tôt dans la soirée, Mamadou Sakho s’est engagé avec Crystal Palace. Le défenseur de Liverpool, mis au placard par Klopp, y est prêté jusqu’à la fin de la saison.

Si rien n’a été officialisé de ce côté, Sky Sports affirme que les Eagles prendront en charge l’intégralité du salaire du défenseur tricolore, et le montant du prêt s’élève à 2,3 millions d’euros. Alors qu’on avait évoqué des intérêts de clubs comme Séville plus tôt dans le mercato, c’est finalement le club londonien qui empoche le gros lot.

BREAKING : #CPFC are pleased to announce the signing of @mamadousakho on loan from @LFC until the end of the season. #WelcomeMamadou pic.twitter.com/FSztfuCMQZ

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 1 février 2017