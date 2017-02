Si Manchester United n’a recruté personne cet hiver, les Red Devils viennent d’annoncer le retour du jeune Dean Henderson.

Le gardien de 19 ans était en prêt au Grimsby Town Football Club depuis le début de saison. Le jeune Mancunien a disputé 7 matches avec le club de D4 anglaise.

Young #MUFC goalkeeper Dean Henderson has been recalled from his loan spell at Grimsby Town : https://t.co/T5Nsk14FxL pic.twitter.com/YEFJ8EQLb0

— Manchester United (@ManUtd) 3 février 2017