L’Olympique Lyonnais mise sur ses jeunes talents. Alors que Houssem Aouar a disputé ce jeudi soir ses premières minutes en match officiel chez les professionnels, Myziane Maolida est lui de plus en plus souvent convoqué aux séances d’entraînement du groupe pro, travaillant aux côtés des Lacazette, Fekir, et autre Cornet.

Considéré comme un buteur prometteur, l’attaquant de 18 ans a prolongé son contrat professionnel : « Myziane Maolida a signé une prolongation de contrat de 2 saisons. Il est désormais lié avec l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2021. Le jeune attaquant olympien issu de la génération 1999 avait paraphé son premier contrat professionnel en mai 2016. Cette saison, il a pris part à 11 matches avec la CFA lyonnaise pour un total de 6 buts marqués, tandis qu’il a inscrit 3 réalisations en 13 matches disputés avec les U19. En sélection, Myziane Maolida vient d’être appelé en équipe de France U19 pour un match amical face à l’Italie. Il compte en tout et pour tout 21 sélections dans les catégories de jeunes des Bleus, avec lesquelles il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises ».