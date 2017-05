Le Portugais n’a pas mis longtemps à trouver un club. Alors qu’il venait à peine de quitter Hull City, Marco Silva s’est engagé avec le club anglais de Watford. Le technicien entraînait Hull City et n’a pas pu sauver le club de la relégation.

Marco Silva a signé un contrat de deux ans avec les Hornets. Le club a publié un communiqué sur son site officiel.

SILVA : Full story on appointment of Marco Silva as #watfordfc Head Coach here : https://t.co/53NLwRELBw pic.twitter.com/b0W05ejjw1

— Watford FC (@WatfordFC) 27 mai 2017