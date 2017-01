C’était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Rudy Gestede (28 ans) quitte Aston Villa pour rejoindre Middlesbrough.

L’ancien pensionnaire de Metz et Cannes retrouvera donc la Premier League sous le maillot de Boro, actuel 16e au classement.

CONFIRMED | #Boro have completed the signing of @RudyGestede from @AVFCOfficial !

Full story - https://t.co/CuolrEvkBM #UTB pic.twitter.com/1UhKbOLmDG

— Middlesbrough FC (@Boro) January 4, 2017