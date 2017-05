Arrivé en 2012 en provenance de l’Olympiakos, Kevin Mirallas (29 ans) a prolongé son contrat avec Everton de trois saisons. Il est lié avec son club jusqu’en 2020.

Le Belge a participé à 34 rencontres de Premier League cette saison (22 titularisations), marquant quatre buts et offrant six passes décisives.

| Kevin Mirallas has signed a new contract at #EFC until June 2020 ! #EFC

https://t.co/GFqjY2q42B pic.twitter.com/lJ8yFvq745

— Everton (@Everton) 12 mai 2017