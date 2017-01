Annoncé avec insistance depuis plusieurs jours, le transfert de Keagan Dolly à Montpellier est désormais officiel. Présenté par Laurent Nicollin, le joueur de 23 ans s’est engagé pour une durée non communiquée avec le club montpelliérain.

« Le Montpellier Hérault Sport Club enregistre ce jour le renfort de Keagan Dolly. Âgé de 23 ans, Keagan est un joueur international sud-africain. Joueur rapide et puissant capable de jouer relayeur ou milieu gauche, il arrive en provenance du Mamelodi Sundowns (D1 sud-africaine) et va vivre avec le MHSC sa première expérience en Europe. Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, il a paraphé son contrat avec la formation pailladine et posé aux côtés du Président-Délégué Laurent Nicollin avec son nouveau maillot floqué du numéro 20 », peut-on lire sur le site officiel du club.