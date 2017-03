Bonne nouvelle pour Victor Moses (26 ans) ! Chelsea vient d’annoncer sur son site officiel la prolongation de l’international nigérian (28 sélections, 9 buts).

Le Super Eagle, reconverti latéral droit avec succès cette saison, est désormais lié avec les pensionnaires de Stamford Bridge jusqu’en juin 2021. Une belle récompense au regard de ses performances en Premier League (3 buts et 2 passes décisives en 25 apparitions).

Good news ! @VictorMoses has today signed a new contract with the Blues ! https://t.co/o05eJloAyl

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 mars 2017