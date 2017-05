David Moyes vient de démissionner de son poste de manager de Sunderland. Une décision qui fait sans doute suite à la relégation des Black Cats en Championship.

Le technicien écossais, également passé par Everton et Manchester United, se retrouve donc libre comme l’air. « Je souhaite aux joueurs et à mon successeur le meilleur dans leurs efforts de revenir en Premier League à l’issue de la saison prochaine », a-t-il lancé

David Moyes has resigned from his position as manager of #SAFC

https://t.co/WiW9Z1uWlv pic.twitter.com/8mPFvLuQXN

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 22 mai 2017