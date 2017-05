Antonio Valencia a disputé l’une des saisons les plus abouties de sa carrière avec Manchester United.

Titulaire lors de la finale de la Ligue Europa gagnée face à l’Ajax, le milieu international équatorien de 31 ans s’est vu récompensé par la direction des Red Devils. Le site officiel de MU confirme la prolongation jusqu’en juin 2019 de l’ancien joueur de Wigan avec une année supplémentaire en option.

.@Anto_V25 has signed a contract extension at #MUFC until June 2019 with the option for a further year : https://t.co/zJiy0QxLyV pic.twitter.com/POuWdyF68T

— Manchester United (@ManUtd) 26 mai 2017