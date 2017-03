Pour son coup de coude sur le défenseur de Bournemouth Tyrone Mings, Zlatan Ibrahimovic a été rattrapé par la commission de visionnage de la FA.

Le Suédois de Manchester United écope d’une suspension de trois matches. Une sanction que le Red Devil a acceptée sans broncher. Il manquera deux matches de Premier League (Middlesbrough et West Bromwich Albion) et le quart de finale de Cup contre Chelsea.

Manchester United's Zlatan Ibrahimovic to serve suspension after admitting charge of violent conduct : https://t.co/DuaC5wLz2Q

— The FA (@FA) 7 mars 2017