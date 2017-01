Arrivé à l’été 2009, Antonio Valencia (31 ans) n’est pas près de quitter Manchester United. Les Red Devils viennent en effet de lever l’option pour étendre automatiquement le bail de l’Équatorien.

Le polyvalent droitier est désormais lié aux pensionnaires d’Old Trafford jusqu’en juin 2018. Une récompense pour sa régularité avec l’écurie mancunienne.

.@Anto_V25's contract at #MUFC has been extended until the summer of 2018 !

More : https://t.co/okYatUKy42 pic.twitter.com/mej0fd2BGm

— Manchester United (@ManUtd) 17 janvier 2017