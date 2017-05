Malgré la descente de l’AS Nancy Lorraine en Ligue 2, le club maintient son entraîneur Pablo Correa dans ses fonctions. Ce dernier aura donc la mission de faire remonter le club dans l’élite la saison prochaine. « Nous avons eu une discussion entre hommes hier avec Pablo. Il fallait se dire les choses. C’était nécessaire. Pablo est très motivé pour repartir. C’est un homme orgueilleux, qui aime les défis. Je croix en lui et suis confiant en l’avenir », a confié Jacques Rousselot.

« Pablo a fait l’analyse de cette saison et on va corriger les erreurs afin de mettre en place une autre politique. On va revoir beaucoup de choses et peut-être procéder à quelques petits changements dans notre organigramme. Je veux surtout plus de communication et d’écoute à l’intérieur du club. Il faut aussi remettre plus de rigueur dans tous les services. Je veux rassembler, fédérer pour que les gens travaillent convenablement ensemble pour le bien de l’institution ASNL », a expliqué le président de l’ASNL en conférence de presse.