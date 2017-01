En fin de contrat avec l’OGC Nice dans six mois, Mathieu Bodmer ne devra pas attendre juin prochain pour se trouver un club. En effet, le club du sud de la France et leader de Ligue 1 vient d’annoncer que les deux parties ont trouvé un accord pour résilier le contrat à l’amiable.

« Je remercie l’ensemble du club, des joueurs, des différents staffs et les supporters pour les 3 saisons et demie passées ici », a déclaré l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et de Lille sur le site du club.