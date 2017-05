Ce mardi 9 mai 2017 restera à jamais gravé dans la mémoire de Quentin Bena. Milieu de terrain à peine âge de 18 ans, le joueur de Niort vient de parapher son premier contrat professionnel de trois ans en faveur des Chamois, club qu’il avait rejoint il y a de cela quatre ans. L’intéressé se montre ravi sur le site officiel de la formation niortaise.

« C’est un rêve de gosse qui se réalise. Il y a eu du sacrifice et du travail pour en arriver là. Et j’ai également pu compter sur le soutien de ma famille et de mes proches. C’est un plaisir de signer ce premier contrat professionnel dans mon club formateur, qui m’a permis de franchir les étapes une à une. L’objectif est maintenant de réussir à trouver ma place dans la groupe et jouer le plus possible ».