C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Déjà proche de la sortie, Philippe Montanier a dû rendre son tablier d’entraîneur de Nottingham Forest après le nul 0-0 obtenu à Birmingham ce samedi.

Le club, qui est actuellement 20e sur 24 en Championship, a communiqué la nouvelle sur son site internet ce samedi soir. Les Forest n’ont plus gagné en championnat depuis neuf matches. Montanier était arrivé en juin dernier.

#NFFC can confirm that the club have parted company with head coach Philippe Montanier. https://t.co/uWe14CZ5O2 pic.twitter.com/lobMR5tX0D

— Nottingham Forest FC (@NFFC) 14 janvier 2017