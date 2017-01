Gabriel Obertan effectue son retour en Angleterre. Après avoir rejoint Manchester United en 2009, le milieu offensif avait filé à Newcastle avant de partir pour la Russie, à l’Anzhi Makhachkala au début de cette saison.

À 27 ans, le joueur formé à Bordeaux finira la saison du côté de Wigan en Championship. Il a signé un contrat de six mois avec le club anglais.

CONFIRMED : Gabriel Obertan signs for #wafc until the end of the season, subject to international clearance >>> https://t.co/aALfiDzf8I pic.twitter.com/rZNwFRK64R

— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) 31 janvier 2017