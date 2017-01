Attendu depuis quelque temps maintenant, Leicester tient enfin sa première recrue du mercato d’hiver ! Et comme annoncé depuis un moment maintenant c’est Wilfred Ndidi, le joueur de Genk qui vient de débarquer en Angleterre.

« Leicester City peut confirmer aujourd’hui qu’un accord a été trouvé avec le KRC Genk pour le transfert de Wilfred Ndidi », peut-on lire sur le site des Foxes. Le joueur portera le numéro 25 et va signer un contrat jusqu’en juin 2022.

BREAKING : #lcfc have reached an agreement with KRC Genk for the permanent transfer of Wilfred Ndidi : https://t.co/es7N8FrWpu#WelcomeNdidi pic.twitter.com/uNMNXP3XjW

— Leicester City (@LCFC) 3 janvier 2017