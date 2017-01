C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Andrea Ranocchia terminera la saison en Angleterre.

Le défenseur italien de 28 ans, auteur de 5 matches de Serie A cette saison avec l’Inter Milan, est prêté à Hull City.

| We are delighted to announce the loan signing of Andrea Ranocchia from @Inter_en #WelcomeAndrea pic.twitter.com/mMJ24CkInE

— Hull City (@HullCity) 31 janvier 2017