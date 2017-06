Sans club depuis la fin de sa collaboration avec l’Inter Milan (entre 2014 et 2016), Roberto Mancini reprend du service et entraînera le Zénit Saint-Pétersbourg la saison prochaine.

Le poste était vacant depuis le départ de Mircea Lucescu. L’entraîneur italien de 52 ans s’est engagé pour trois ans (plus deux années en option) avec les troisièmes de la dernière Première Ligue russe.

It's official Roberto Mancini is the new Zenit Head Coach ! #BenvenutoMancini

https://t.co/5UaWfU2D34 pic.twitter.com/55q0i514DU

— FC Zenit in English (@fczenit_en) 1 juin 2017