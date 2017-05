Liverpool a remporté la bataille et signe Dominic Solanke, le jeune attaquant de Chelsea. Le natif de Reading a connu une expérience au niveau professionnel, avec le club néerlandais Vitesse, lors de la saison 2015-2016. Il avait joué 25 fois et marqué sept buts en Eredevisie.

Le joueur de 19 ans était en fin de contrat avec les Blues. Liverpool devra payer entre 2,5 et 3,5 millions d’euros d’indemnités de formation. Une victoire donc pour les Reds, qui étaient en concurrence avec d’autres clubs de Premier League mais également avec le Celtic et Leipzig.

#LFC have agreed terms to sign Dominic Solanke, who will officially join the club on July 1.

