Stoke City a décidé de prolonger le contrat d’Ibrahim Afellay (30 ans). Le milieu offensif néerlandais est désormais lié aux Potters jusqu’en juin 2019.

Son bail précédent s’achevait en juin. Une belle marque de confiance pour l’international batave (53 sélections, 7 buts), peu épargné par les blessures ces derniers mois.

EXCLUSIVE : Ibrahim Afellay has signed a new contract, committing him to #SCFC until at least the summer of 2019 #DEVOT10N pic.twitter.com/02Lv6EDph6

— Stoke City FC (@stokecity) 2 mars 2017