Bonne nouvelle pour Peter Crouch (35 ans) ! Le vétéran anglais vient de signer un nouveau contrat avec Stoke City.

Les Potters ont prolongé le bail du géant, qui expirait en juin, d’un an. Il est désormais lié aux pensionnaires du Bet365 Stadium jusqu’en juin 2018.

@petercrouch has today committed his future to #SCFC until at least the summer of 2018 pic.twitter.com/wJOrYXAuF5

— Stoke City FC (@stokecity) 9 janvier 2017