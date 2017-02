Après avoir déjà signé Lescott, Gibson ou Oviedo, Sunderland a profité des toutes dernières secondes du mercato pour se renforcer et tenter de se maintenir en Premier League (le club est actuellement 19e du championnat Anglais à 5 points de Swansea premier non relégable).

Comme l’annonce le site officiel des Black Cats, Elliott Dickman (23 ans) s’est engagé jusqu’en 2019 avec le club. International néo-zélandais, ce milieu de terrain compte déjà 6 sélections avec son pays.

#SAFC have completed the signing of New Zealand international Sam Brotherton.

https://t.co/B8MRofmYUU pic.twitter.com/7OBBfyT59r

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 1 février 2017