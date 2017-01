Le club gallois de Swansea a remercié Bob Bradley, son entraîneur américain il y a quelque temps et les dirigeants des Swans n’ont pas chômé pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom.

Ce jeudi, les Gallois ont indiqué que Paul Clement était le nouvel entraîneur de l’équipe 1 de Swansea. Il était jusqu’alors l’entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti du côté du Bayern Munich.

We are delighted to confirm the appointment of Paul Clement as the club’s new head coach.

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 3 janvier 2017