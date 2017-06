19e de Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2016-2017, l’AS Nancy-Lorraine évoluera en deuxième division la saison prochaine. Et le club devra faire sans Alou Diarra, Loïc Puyo et Issiar Dia. Les trois joueurs sont en fin de contrat et ne seront donc pas conservés.

L’ASNL a également indiqué que le dernier cité, auteur de 8 buts en championnat cette saison, possède quelques touches en Ligue 1 et à l’étranger.