En fin de contrat à la fin du mois de juin, Michael Carrick avait entamé des négociations avec Manchester United pour prolonger son bail. José Mourinho tenait d’ailleurs absolument à le garder, lui qui est un véritable exemple pour les jeunes joueurs.

L’annonce a été faite dans la nuit. Le milieu de terrain de 35 ans a signé un bail d’un an. Il est maintenant lié aux Red Devils jusqu’en juin 2018. Il est arrivé à Manchester durant l’été 2006 en provenance de Tottenham contre 27 M€.

.@Carras16 has signed a new contract extension, keeping him at #MUFC until June 2018. https://t.co/Olqw90rAK7 pic.twitter.com/FAeWsxDBVb

— Manchester United (@ManUtd) 27 mai 2017