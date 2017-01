Patrick Bamford n’aura donc jamais percé à Chelsea. Recruté très jeune à Nottingham Forest, le jeune attaquant a multiplié les prêts, chaque saison, sans jamais être considéré comme un recours chez les Blues.

Résultat, il a été définitivement transféré à Middlesbrough, où il avait réalisé sa meilleure saison, en 2014-2015, avec 17 buts inscrits en Championship. Il a signé un contrat de 4 ans et demi avec l’actuel 16e de Premier League.

CONFIRMED | #Boro have completed the signing of @Patrick_Bamford from @ChelseaFC ! Full story - https://t.co/cO5QCfZ2J9 pic.twitter.com/pdvqswPvdY

— Middlesbrough FC (@Boro) 18 janvier 2017