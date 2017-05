L’AJ Auxerre tient son nouveau président. L’actuel dix-septième au classement du championnat de France de Ligue 2, avec deux points d’avance sur le dix-huitième, sera en effet désormais entre les mains de Francis Graille, qui succède Guy Cotret, lequel avait présenté sa démission le 10 mai après quatre ans à son poste.

« Homme d’expérience, Francis Graille a déjà exercé la fonction de Président au Lille OSC entre 1999 et 2002 puis au Paris Saint-Germain entre 2003 et 2005. Francis Graille aura pour mission première d’aider l’équipe à obtenir son maintien en Domino’s Ligue 2. L’AJ Auxerre joue un match crucial ce vendredi 19 mai au Stade Abbé Deschamps avec la réception du Red Star. Une victoire assurerait le maintien du club. Dans un second temps, Francis Graille devra mener le projet ambitieux de l’AJA et de son propriétaire M. James Zhou, tant au niveau de l’équipe première, pour redorer le blason de l’AJA, qu’au niveau de la formation, pour rester un club français de référence dans ce domaine », indiquent les Bourguignons dans un communiqué.