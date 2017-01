Everton est décidément actif lors de ce début de mercato hivernal. Pressentis pour accueillir Morgan Schneiderlin ou encore Joe Hart, les Toffees ont officialisé via leur compte twitter la venue du jeune espoir, Ademola Lookman.

L’attaquant polyvalent quitte Charlton (D3 anglaise) pour un club de Premier League. Âgé de 19 ans, « Mola », comme il est surnommé, a coûté 12 millions d’euros à la trésorerie d’Everton. L’international U20 anglais a paraphé un contrat courant jusqu’en juin 2021.

CONFIRMED : #EFC have signed @Alookman_ from @CAFCofficial on a four-and-a-half year deal for an undisclosed fee. #WelcomeAdemola pic.twitter.com/E0gVhWmpEI

— Everton (@Everton) 5 janvier 2017