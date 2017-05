Le mercato n’a officiellement pas encore ouvert ses portes, mais certains clubs commencent déjà à faire leurs emplettes. Du côté de Chelsea, c’est un jeune joueur de 15 ans qui va venir renforcer les effectifs de jeunes du club, puisque Billy Gilmour va poser ses valises à Stamford Bridge.

« Les Rangers confirment qu’un accord a été conclu pour que le joueur U16 Billy Gilmour puisse rejoindre Chelsea durant l’été. La préférence du club aurait été de voir Billy rester aux Rangers mais il a fait part de son désir clair de rejoindre la Premier League, il était donc important d’obtenir le meilleur montant, ce que nous croyons avoir fait », indique le club de Glasgow sur son site officiel.

.@RangersFC can confirm that agreement has been reached for @RFC_Youth player Billy Gilmour to join Chelsea : https://t.co/NjAa2VuKnC pic.twitter.com/AXwtEj2jjp

