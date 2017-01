Le FC Lorient vient d’officialiser l’arrivée d’Alhassan Wakaso, milieu de terrain défensif qui évoluait jusqu’alors à Rio Ave au Portugal. Agé de 25 ans, il est attendu avec impatience par les Merlus, qui a besoin de renfort à ce poste.

« J’ai beaucoup entendu parler du FC Lorient par Pedrinho, notamment, et par Majeed Waris, qui est un grand ami. Ils m’en ont dit du bien et je suis heureux aujourd’hui d’arriver au FCL. Jouer en France était un réel objectif et pouvoir le faire aujourd’hui est un grand plaisir. Avec mes nouveaux coéquipiers, nous avons un beau challenge à relever pour que le club se maintienne en Ligue 1. Nous avons les arguments pour le faire et je ferai tout pour l’atteindre », a expliqué le joueur sur le site officiel du club.